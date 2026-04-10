17:46, 10 апреля 2026

Россияне стали чаще перебираться к родителям

October Group: Две трети россиян хотели бы переехать ближе к родным
Виктория Клабукова

Фото: Studio Romantic / Shutterstock / Fotodom

Две трети россиян хотели бы жить поближе к родным либо перевезти их к себе. Такое наблюдение сделали аналитики October Group, данные опроса компании есть в распоряжении «Ленты.ру».

Как показали результаты исследования, в крупных городах России более 40 процентов граждан проживает вдали от своих родителей и повзрослевших детей: у каждого пятого информанта родные живет на другом конце города, у 21 процента опрошенных близкие и вовсе находятся в другом населенном пункте. В то же время 15 процентов взрослых респондентов делят с родителями квартиру или частный дом. Каждый четвертый опрошенный проживает в том же районе, где и его семья, или ближайшем. Четыре процента участников опроса соседствуют с родными в одном жилищном комплексе.

Больше половины россиян видятся с близкими всего несколько раз в месяц, при этом свыше 80 процентов из них хотели бы видеться с родными чаще. Лучшим раскладом для 38 процентов респондентов было бы жить с родителями или взрослыми детьми в пределах одного района, 25 процентов мечтают приобрести квартиры в одном ЖК или вместе жить в одном доме. С большим желанием о планах вернуться к родным говорят респонденты старше 45 лет, у которых есть взрослые дети — в этом признались 79 процентов опрошенных в возрастной группе.

Самым популярным вариантом становятся смежные квартиры. Такую покупку рассматривает 51 процент участников опроса. В среднем по Москве на такой вид жилья приходится 5-7 процентов сделок на первичном рынке. Больше всего привлекает в этом возможность объединения двух квартир в большую, пока ребенок маленький. Когда он вырастет, респонденты планируют восстановить стену и разделить жилплощадь. Такое соседство предполагает ежедневную помощь в быту взрослым детям и уход за пожилыми родителями, при этом оставляя возможность для сепарации.

Ранее россиянки назвали свой главный страх при самостоятельной покупке жилья. Большинство из них откладывают покупку квартиры из-за высоких цен и неизбежности оформления ипотеки.

