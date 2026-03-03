Назван главный страх россиянок при самостоятельной покупке жилья

«Сити21»: 63 % россиянок боятся высоких цен на жилье и ипотеки

Большинство россиянок (63 процента) откладывают покупку квартиры из-за высоких цен и неизбежности оформления ипотеки. Главные страхи женщин при самостоятельной покупке жилья выяснила в девелоперской компании «Сити21». Результаты исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Другой повод для женских опасений — мошенники и недобросовестные застройщики. Наткнуться на них, как показал опрос, бояться 20 процентов респонденток. 4 процента опрошенных признались, что пасуют перед юридическими сложностями и боятся ошибиться в выборе недвижимости. Меньше всего, как оказалось, россиянки беспокоятся насчет предстоящего ремонта — тревожатся по этому поводу только 2 процента участниц опроса. 7 процентов участниц опроса заявили, что не испытывают никаких страхов, связанных с покупкой квартиры.

Больше половины россиянок планируют приобретать квартиру в ипотеку — об этом заявили 62 процента респонденток. Больше трети намерены откладывать средства либо обратиться за помощью к родственникам, а 5 процентов опрошенных рассчитывают на субсидированную ипотеку.

Говоря о приоритетах при выборе жилья, большинство участниц выделили инфраструктуру района — за это проголосовали 38 процентов опрошенных. 24 процента россиянок отметили близость к месту работы и транспортную доступность, 13 процентов респонденток во главу угла ставят стоимость квартиры. 10 процентов участниц исследования обращают внимание на экологическую обстановку и безопасность, а на планировку и качество отделки — 5 процентов.

В понимании 47 процентов респонденток квартира мечты имеет большую кухню или кухню-гостиную. Для 23 процентов россиянок крайне важно, чтобы в квартире имелся балкон или лоджия, для 16 процентов опрошенных ключевым моментом является наличие в квартире одновременно и душевой кабины и ванны. Красивый вид из окон упомянули 8 процентов респонденток, а просторную гардеробную — 6 процентов.

В отделке квартиры первостепенное значение для 39 процентов россиянок имеют сам проект и бюджет ремонтных работ. Почти треть опрошенных отдали бы предпочтение объекту с чистовой отделкой от застройщика, нежели делать ремонт собственными силами. Еще 23 процента участниц опроса приобрели бы квартиру с предчистовой отделкой, и только 6 процентов респонденток заявили, что сделали бы ремонт с нуля. Участвовать в ремонтных работах наравне с супругом готовы 37 процентов россиянок, 34 процента поручили бы это профессионалам, а 25 процентов подготовили бы проект и наняли бригаду самостоятельно. Только 4 процента опрошенных признались, что взвалили бы все обязанности по ремонту на мужа.

Результаты опроса показали, что россиянки подходят к вопросу выбора жилья прагматично. «Для нее важна не просто «квартира мечты», а сбалансированное решение — с развитой инфраструктурой, удобной транспортной доступностью, комфортным бюджетом и грамотной планировкой», — отметила директор по продукту «Сити21» Дарья Постникова. При этом женщины охотнее рассматривают объекты с уже готовой отделкой, не желая тратить силы на ремонт. Эти обстоятельства, по мнению Постниковой, могут послужить ориентиром для российских застройщиков.

Ранее стало известно, что, покупая квартиры, россияне отдают предпочтение необычным планировкам, которые при этом сохраняют функциональность помещения.