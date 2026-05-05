На Западе раскрыли последствия попытки Зеленского сорвать парад в Москве

Христофору: Угрозы Зеленского атаковать парад в Москве приведут к падению Киева

Угрозы президента Украины Владимира Зеленского атаковать парад Победы в Москве приведут к падению Киева и капитуляции республики. Такие последствия попытки сорвать празднование Дня Победы раскрыл кипрский журналист Алекс Христофору на YouTube-канале.

«Зеленый гоблин решил угрожать России ударом по параду в Москве. Что ты делаешь? Хочешь потерять Киев и приблизить капитуляцию Украины после ответного удара?» — поинтересовался журналист.

По мнению Христофору, Зеленский в своих планах не учел, что такие заявления не дают ему преимущества в глазах западных партнеров.

«Мы должны подтолкнуть его [Зеленского] к дипломатии, не допустив, чтобы БПЛА полетели 9 мая к Москве», — заключил эксперт.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский выдвинул версию, что Владимира Зеленского заставили объявить перемирие 6 мая европейские партнеры. По его словам, они надеются спровоцировать ядерный удар по Украине.