Назван преемник назначенного на пост главы Дагестана судьи

Председатель Верховного суда (ВС) России Игорь Краснов назначил временно исполняющим обязанности главы Верховного суда Республики Дагестан Александра Гудимова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
В подписанном приказе от 5 мая говорится, что полномочия председателя высшей судебной инстанции республики возлагаются на заместителя председателя Верховного суда Дагестана Гудимова на срок до одного года.
Прежний председатель ВС Дагестана Федор Щукин прервал отпуск и стал временно исполняющим обязанности главы Дагестана после увольнения Сергея Меликова. Его назначили до официального вступления в должность лица, которое изберут на этот пост, указом президента России Владимира Путина.