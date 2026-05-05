Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:48, 5 мая 2026Силовые структуры

Назван преемник назначенного на пост главы Дагестана судьи

Глава ВС РФ Краснов назначил Гудимова врио председателя ВС Дагестана
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Председатель Верховного суда (ВС) России Игорь Краснов назначил временно исполняющим обязанности главы Верховного суда Республики Дагестан Александра Гудимова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

В подписанном приказе от 5 мая говорится, что полномочия председателя высшей судебной инстанции республики возлагаются на заместителя председателя Верховного суда Дагестана Гудимова на срок до одного года.

Прежний председатель ВС Дагестана Федор Щукин прервал отпуск и стал временно исполняющим обязанности главы Дагестана после увольнения Сергея Меликова. Его назначили до официального вступления в должность лица, которое изберут на этот пост, указом президента России Владимира Путина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ударили реактивными ракетами по мирным жителям в российском регионе

    Певица Zivert снялась в наряде за миллион рублей

    Раскрыто состояние пострадавших при атаке ВСУ на город России в 1000 километров от границы

    Лучшая теннисистка мира пригрозила бойкотом турниров WTA

    Стало известно о следующем шаге Трампа в отношении Ирана

    Японский депутат сравнил Россию с екодзуна

    ВВС США подготовились к замене 60-летнего «Когтя»

    Беременную шестым ребенком жену героя СВО отправили в колонию

    Японский депутат рассказал о попытке Обамы надавить на Россию из-за Крыма

    Король-самозванец захватил часть страны в Европе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok