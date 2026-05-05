Назван преемник назначенного на пост главы Дагестана судьи

Глава ВС РФ Краснов назначил Гудимова врио председателя ВС Дагестана

Председатель Верховного суда (ВС) России Игорь Краснов назначил временно исполняющим обязанности главы Верховного суда Республики Дагестан Александра Гудимова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

В подписанном приказе от 5 мая говорится, что полномочия председателя высшей судебной инстанции республики возлагаются на заместителя председателя Верховного суда Дагестана Гудимова на срок до одного года.

Прежний председатель ВС Дагестана Федор Щукин прервал отпуск и стал временно исполняющим обязанности главы Дагестана после увольнения Сергея Меликова. Его назначили до официального вступления в должность лица, которое изберут на этот пост, указом президента России Владимира Путина.