Назван снижающий риск заболеваний сердца напиток

Диетолог Греча: Растительные антиоксиданты в зеленом чае защищают сердце
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Lesha Petrov / Shutterstock / Fotodom

Диетолог Карен Греча рассказала, какой напиток помогает снизить риск заболеваний сердца. Его специалистка назвала в беседе с изданием Eating Well.

По ее словам, от заболеваний сердца защищает зеленый чай. Греча объяснила, что этот напиток содержит растительные антиоксиданты катехины, которые могут привести к небольшому, но тем не менее заметному снижению уровня общего и «плохого» холестерина. Кроме того, антиоксиданты оказывают общее противовоспалительное действие на организм, что тоже поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы.

«Катехины в зеленом чае обладают сильным антиоксидантным действием — они обнаруживают и уничтожают свободные радикалы, помогая связывать агрессивные металлы и снижая интенсивность вредных окислительных реакций», — добавила диетолог. Диетолог объяснила, что все это защищает кровеносные сосуды и мешает образованию бляшек в артериях.

Ранее кардиохирург Джереми Лондон предостерег от употребления сладких газированных напитков. Он назвал их жидкой смертью из-за высокой калорийности и большого содержания сахара.

