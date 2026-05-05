Названы фатальные ошибки при составлении завещания

Адвокат Мангутова: Если в завещании нет точных наименований, оно оспоримо

Существуют ошибки завещателей, из-за которых получить наследство не предоставляется возможным или становится затруднительным, сообщила адвокат Диана Мангутова. В беседе с «Лентой.ру» она перечислила важные правовые нюансы и фатальные ошибки, которые могут сделать документ оспоримым.

Во-первых, завещание должно быть составлено в письменной форме за подписью наследодателя и заверено нотариусом, указала правозащитник. Самая частая причина оспаривания, по ее словам, это составление документа в момент тяжелой болезни без фиксации дееспособности. В таком случае суд назначит посмертную психиатрическую экспертизу по медицинским документам, поэтому важно пройти освидетельствование перед визитом к нотариусу и предоставить медицинское заключение.

«Еще одна ошибка — составление завещания под давлением или угрозами. При оспаривании предъявляются доказательства такие как переписка, опрос свидетелей, медперсонала (статья 179 ГК РФ). У многих нотариусов есть услуга видеозаписи удостоверения завещания, ей следует воспользоваться», — рассказала эксперт.

Порождает споры и абстрактное описание имущества, в частности формулировки «все имущество, квартира, дом, автомобиль, счета», добавила Мангутова. Она заявила о необходимости указывать точное наименование объектов — адрес, кадастровый номер, VIN, реквизиты счета.

Непоименованное имущество наследуется по закону Диана Мангутова адвокат

«Еще один момент — игнорирование обязательной доли. При составлении завещания следует помнить, что несовершеннолетние дети, нетрудоспособные супруг и родители получат не менее половины законной доли независимо от завещания (статья 1149 ГК РФ). Даже в том случае, если завещатель решил лишить их наследства», — поделилась собеседница «Ленты.ру».

Также делают завещание уязвимым ошибки в идентификации наследников, например, указание «Кате или брату» без ФИО, дат рождения или паспортных данных, предупредила адвокат. Если в завещании не указано, кто в какой доли наследует имущество, например, «старшему сыну большую часть, а младшим поровну», оно будет разделено в равных частях, обозначила эксперт.

Другая ошибка — отсутствие подназначения наследника. Следует предусмотреть вариант, если основной наследник умрет раньше завещателя — наследство перейдет по закону вопреки воле (статья 1121 ГК РФ) Диана Мангутова адвокат

Бывают случаи, когда наследодатель завещает недвижимость, которая полностью ему не принадлежит, рассказала правозащитница. Например, он приобретал квартиру в браке и не предусмотрел, что в ней имеется супружеская доля. В таком случае наследуется только для, принадлежащая завещателю.

«Расплывчатые, невозможные условия, например, "Наследство получит сын, если защитит докторскую", — суды признают недействительными. Воля в этом случае игнорируется. Наследство делится по закону. Главный совет — составляйте завещание заблаговременно в период здоровья. При этом его важно актуализировать при каждом значимом изменении в жизни, желательно не реже раза в 10 лет», — заключила эксперт.

Ранее в России запустили сервис, который позволяет получить наследство в онлайн-формате после оформления права у нотариуса.