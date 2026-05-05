Названы пять главных стран — покупателей российской рыбы

«Агроэкспорт»: РФ экспортировала рыбы и морепродуктов почти на 2 млрд долларов

В I квартале 2026 года Россия экспортировала рыбы и морепродуктов больше чем на 1,7 миллиарда долларов. Эти данные «Агроэкспорта» процитировало ТАСС.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель вырос на 19 процентов. Средняя цена экспортируемой продукции превысила три тысячи долларов за тонну.

Основным импортером российской рыбной продукции является Китай. За первые три месяца 2026 года он нарастил закупки на 53 процента, и они превысили миллиард долларов. На второй позиции Южная Корея, которая купила этих товаров на 398 миллионов долларов. Рост оценивается в пять процентов. Кроме того, в пятерку главных покупателей российской рыбы и морепродуктов вошли Нидерланды (85 миллионов долларов), Белоруссия (42 миллиона долларов) и Норвегия (23 миллиона долларов).

За январь-февраль 2026 года поставки российских рыбы и морепродуктов в Китай выросли на 22 процента (год к году) в физическом выражении и составили 194 тысячи тонн. В денежном выражении данный экспорт увеличился на 41 процент, до 614 миллионов долларов.