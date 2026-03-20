15:30, 20 марта 2026

Страна БРИКС нарастила закупки морепродуктов у России

Рыбный союз: Поставки рыбы и морепродуктов из РФ в КНР выросли на 41 процент
Кирилл Луцюк

Фото: Shishkin.dv / Shutterstock / Fotodom

За первые два месяца 2026 года поставки российских рыбы и морепродуктов в Китай выросли на 22 процента (год к году) в физическом выражении и составили 194 тысячи тонн. Эти данные Рыбного союза процитировало ТАСС.

В денежном выражении данный экспорт увеличился на 41 процент, до 614 миллионов долларов.

Поставки мороженого потрошеного минтая без головы принесли России 120 миллионов долларов, а мороженного филе этой рыбы — 4,7 миллиона. Еще 15 миллионов обеспечил экспорт сурими. Также Китай купил российской мороженой трески на 67 миллионов долларов, мороженой неразделанной сельди — на 50 миллионов и пикши — на 13 миллионов долларов.

Экспорт живых крабов достиг 245 миллионов долларов, а рыбной муки — 38 миллионов.

В 2025 году Китай довел поставки рыбы в Россию до максимума за десятилетие. Этот импорт вырос до 188,3 миллиона долларов. В 2024 году речь шла о 141,1 миллиона. Больше всего КНР поставила России замороженной рыбы — на 132,6 миллиона долларов.

