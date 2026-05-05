15:47, 5 мая 2026Мир

ОАЭ загнали в порочный круг

CNN: ОАЭ попали в порочный круг на фоне новых атак Ирана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Кадр: Social Media / via Reuters

Абу-Даби попали в порочный круг, поскольку новые атаки Ирана по территории страны могут сблизить ОАЭ с США и Израилем. Об этом говорит бывший советник Пентагона Жасмин Эль-Гамаль, передает CNN.

«Это действительно своего рода порочный круг. Чем больше ОАЭ принимали на себя основную нагрузку (…) в те первые недели, тем больше ОАЭ публично заявляли о своем стратегическом союзе с США и Израилем, что, в свою очередь, делало их еще большей мишенью для Ирана», — указала эксперт.

Ранее Иран предостерег ОАЭ от превращения в «пешек Израиля и Нетаньяху», добавив, что неверный шаг Абу-Даби повлечет за собой серьезные ответные меры.

4 мая в эмирате Эль-Фуджейра произошел пожар на территории нефтепромышленного комплекса, причиной которого стал удар беспилотника. По данным властей, БПЛА запустили с территории Ирана.

