Оказанная молодой матери услуга привела к засорившемуся туалету и «вони во всем помещении»

Пользовательница Reddit с ником Throw_rancxalsn рассказала, как в свой последний рабочий день помогла оказавшейся в ее офисе клиентке. Женщина пустила ее в закрытый туалет и столкнулась с неприятными последствиями этого решения.

По словам автора, в тот день к ней обратилась молодая мать, которой нужно было воспользоваться пеленальным столиком, однако на расположенном в здании общественном туалете висела табличка о том, что он не работает. «Мне стало ее жалко, ведь я сама мама, поэтому я сказал ей, что столик доступен, хотя самим туалетом воспользоваться и не удастся. Она согласилась не использовать унитаз, чтобы он не засорился. Однако спустя несколько минут я услышала звук смыва воды», — написала девушка.

Как выяснилось, молодая мать не прислушалась к совету автора и сходила в туалет, из-за чего тот моментально забился. Характерная «вонь», по словам девушки, окутала все помещение. Прибежавшей в панике виновнице засора девушка выдала чистящие средства.

«Сейчас я стою возле этого туалета, сомневаясь в правильности своих жизненных решений и задаваясь вопросом, почему это должно было случиться во время моей последней смены», — заключила автор.

Ранее другая пользовательница Reddit необычным способом устранила последствия спонтанной дефекации в саду и опозорилась перед свекровью. Это произошло, когда она, держа в руке бесхитростно упакованные фекалии, попыталась пройти через кухню в сторону уборной, однако столкнулась возле холодильника с матерью мужа.