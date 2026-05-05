08:31, 5 мая 2026

Пара из российского региона заработала на автоподставах по расписанию миллионы рублей

Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

В Приморском крае полиция задержала пару, которая зарабатывала на автоподставах. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье 159.5 УК РФ («Мошенничество в сфере страхования»). Мужчина заключен под стражу, женщина — под домашний арест.

По версии следствия, с июля 2021-го по декабрь 2025 года злоумышленники приобрели несколько подержанных иномарок и намеренно инсценировали с ними аварии.

Аферисты выбирали автомобили с наиболее высоким коэффициентом компенсации и тщательно планировали каждое ДТП — заранее определяли место, время и разрабатывали сценарий. Затем они обращались в страховые компании для получения выплат по ОСАГО.

Всего за период противоправной деятельности сообщники совершили более 18 инсценированных ДТП. По предварительным оценкам, сумма ущерба составила около шести миллионов рублей.

Ранее полиция задержала восемь участников банды, промышлявшей автоподставами на дорогах Москвы.

