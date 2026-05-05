Писториус предупредил о проблемах бундесвера из-за решения США по Tomahawk

10:20, 5 мая 2026Мир

Писториус: Срыв планов США по Tomahawk создает пробел в возможностях Германии
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил о пробеле в военных возможностях бундесвера после возможного срыва планов США по размещению крылатых ракет Tomahawk в ФРГ. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Мунстере, трансляцию вел телеканал Phoenix.

«То, что сейчас это происходит не так, как мы предполагали ранее, вновь создает пробел в военных возможностях», — сказал глава германского оборонного ведомства. Он признал, что решение Вашингтона не стало для него сюрпризом. Писториус обратил внимание, что еще в 2023 году предупреждал европейских союзников о сокращении американского присутствия в Европе из-за смещения фокуса внимания США на Индо-Тихоокеанский регион.

Министр напомнил, что размещение Tomahawk в Германии должно было лишь временно компенсировать отсутствие у Европы собственных дальнобойных систем. Сейчас же Германия совместно с Великобританией разрабатывает такие вооружения. «К нам хотят присоединиться французы, чтобы разрабатывать системы DPS (программа по созданию ракет большой дальности — прим. «Ленты.ру») как европейцы, и сделать это как можно скорее» — заключил министр.

В начале мая лидер партии BSW (ранее — партия «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость») Сара Вагенкнехт назвала отмену размещения американских ракет лучшей новостью для безопасности страны. Она сочла ужасающей мысль о том, что президент США Дональд Трамп оказался бы во главе ракетного комплекса, способного решать вопросы войны и мира в Германии.

