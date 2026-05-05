Политолог объяснил договоренности ЕС и Армении

Политолог Арешев: Пашинян заинтересован в поддержке со стороны ЕС перед выборами

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и его партия «Гражданский договор» заинтересованы в демонстрации поддержки со стороны Европейского Союза (ЕС) перед выборами. Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» («КП») заявил политолог, эксперт Фонда стратегической культуры Андрей Арешев, комментируя итоги встречи руководства ЕС и Армении на саммите в Ереване.

«Господин Пашинян, его партия «Гражданский договор», готовятся к выборам, и они заинтересованы в том, чтобы продемонстрировать поддержку со стороны Европейского союза. Пусть виртуальную, пусть хотя бы отчасти материальную», — сказал он.

При этом эксперт отметил, что прозападная риторика армянских властей усилилась после событий 2020 и 2023 годов, связанных с конфликтом в Нагорном Карабахе. По его словам, после этого кризиса власти республики стали куда более открыто демонстрировать ориентацию на сотрудничество с западными структурами.

Ранее ЕС поставил Вооруженным силам (ВС) Армении помощь на сумму 30 миллионов евро. Брюссель также обязался оказать помощь в повышении устойчивости страны.