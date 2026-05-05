Политолог спрогнозировал действия Киева на 9 Мая

Политолог Безпалько: ВСУ попытаются нанести удар по Москве 9 мая

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько в беседе с «Царьградом» прокомментировал заявление Министерства обороны РФ о ракетном ударе по центру Киева в случае попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) сорвать парад Победы 9 мая.

По словам эксперта, предупреждение от Минобороны правильное, поскольку ВСУ для «достижения медийного эффекта попытаются нанести удар» беспилотниками по Москве, чтобы сорвать праздник.

«Я все равно уверен, что Киев попытается нанести удар», — отметил собеседник издания.

При этом он уточнил, что украинским военным «попасть на территорию Москвы снарядом, всем этим беспилотным, будет достаточно сложно».

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру» заявил, что западные страны могли передать Украине дальнобойные ракеты для ударов вглубь России в канун парада Победы.