12:59, 5 мая 2026РоссияЭксклюзив

В России заподозрили Запад в передаче Украине дальнобойных ракет

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Западные страны могли передать Украине дальнобойные ракеты для ударов вглубь России в канун парада Победы, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Подозрениями он поделился с «Лентой.ру».

Ранее ракетную опасность объявили в двух тысячах километров от границы с Украиной — в Ханты-Мансийском автономном округе.

«Дело в том, что у Украины вряд ли они могли бы преодолеть две тысячи километров, у них там гораздо более меньшая дальность, но в свое время, помните, западные страны говорили, что дадут Украине дальнобойные ракеты для ударов вглубь России? Я думаю, что они пытаются или уже передали что-то украинцам в канун парада Победы, в канун 9 Мая, главного праздника России. Пытаются его нам всяческими путями испортить, но не получится», — поделился депутат.

Парламентарий добавил, что дальние регионы России защищены. По его словам, система противовоздушной обороны (ПВО) отработает по местам наиболее вероятного нанесения ударов. Кроме того, в стране в режиме повышенной готовности работают спецслужбы, чтобы на территорию не проникли никакие террористические группы, сообщил Колесник.

«9 мая они активизируются. Какое-то оружие Запад мог передать на Украину, но эти попытки безуспешны. Более того, они приведут к печальным последствиям для страны, которая попытается применить дальнобои по территории России», — заключил собеседник «Ленты.ру».

До этого взрывы прогремели в Чебоксарах и Казани. Кроме того, ракетная опасность была объявлена на всей территории Приволжского федерального округа.

