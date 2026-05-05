Повар предостерег от опасной для здоровья ошибки при приготовлении яиц

Повар Хосе Андрес предостерег от распространенной ошибки при разбивании яиц во время приготовления пищи, которая представляет серьезную опасность для здоровья. Его слова передает издание ABC.
«Мы берем тарелку или что-то вроде того, что у меня здесь, чашу блендера, и пытаемся разбить яйцо о край. Но что происходит, когда это делаешь? Образуется большая трещина в скорлупе, и часть скорлупы оказывается внутри яйца. Нет, это точно сальмонеллез», — предупредил Андрес.
По его словам, чтобы избежать риска заражения, нужно разбивать яйцо о стол или разделочную доску. Необходимо делать осторожные постукивающие движения по плоской поверхности, но не с размаху бить о край тарелки или стакана. Так можно предотвратить разрушение скорлупы на множество мелких кусочков, которые могут попасть в белок или желток, пояснил повар.
