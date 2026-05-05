16:39, 5 мая 2026

Повар предостерег от опасной для здоровья ошибки при приготовлении яиц

Илья Пятыго

Повар Хосе Андрес предостерег от распространенной ошибки при разбивании яиц во время приготовления пищи, которая представляет серьезную опасность для здоровья. Его слова передает издание ABC.

«Мы берем тарелку или что-то вроде того, что у меня здесь, чашу блендера, и пытаемся разбить яйцо о край. Но что происходит, когда это делаешь? Образуется большая трещина в скорлупе, и часть скорлупы оказывается внутри яйца. Нет, это точно сальмонеллез», — предупредил Андрес.

Производство пищи требует все больше ресурсов. Почему тяга к еде становится угрозой для экологии?
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет» Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
17 декабря 2020

По его словам, чтобы избежать риска заражения, нужно разбивать яйцо о стол или разделочную доску. Необходимо делать осторожные постукивающие движения по плоской поверхности, но не с размаху бить о край тарелки или стакана. Так можно предотвратить разрушение скорлупы на множество мелких кусочков, которые могут попасть в белок или желток, пояснил повар.

Ранее эндокринолог Дарья Хайкина назвала безопасную для здоровья норму яиц в день. По ее словам, точное количество будет зависеть от образа жизни человека.

