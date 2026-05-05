Президент Колумбии заявил о бессмысленной гибели наемников на Украине

Петро: 7 тыс. колумбийцев воюют и бессмысленно умирают на Украине

Семь тысяч колумбийцев воюют на Украине в качестве наемников и бессмысленно умирают. Об этом заявил президент Колумбии Густаво Петро на своей странице в социальной сети X.

«Семь тысяч колумбийцев с военной подготовкой воюют на чужой войне и бессмысленно умирают на Украине. Мы не хотим быть экспортерами смерти», — написал Петро.

Глава государства напомнил, что наемничество в Колумбии законодательно запрещено.

Ранее был раскрыт маршрут наемников из Колумбии на Украину. По данным источника, их часто принимают на границе Польши и Украины, везут в части, а затем их следы теряются.