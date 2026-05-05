16:10, 5 мая 2026Экономика

Продажу борщевика и «бешеного огурца» в России собрались ограничить

«Известия»: Россельхознадзор предложил ограничить продажу семян инвазивных видов
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: R. Koenig / Blickwinkel / Globallookpress.com

Россельхознадзор предложил маркетплейсам с 1 октября 2026 года ограничить продажу семян и саженцев инвазивных видов, способных наносить вред здоровью людей и окружающей среде, рассказали «Известия».

Конкретного перечня таких семян нет, так как каждый регион РФ сам утверждает такой список. Однако, скорее всего, к ним будут относиться как минимум борщевик Сосновского, аморфа кустарниковая, эхиноцистис шиповатый («бешеный огурец»), ячмень гривастый, рейнтурия. Они уже входят в перечень растений, которые владельцы земельных участков обязаны истреблять с 1 марта.

Россельхознадзор считает, что продажа таких семян должна сопровождаться специальными «листовками-напоминаниями». При этом там признали, что пока субъекты решают эту проблему недостаточно эффективно — специальные реестры опасной растительности, запрещенной для культивирования на земельных участках, утверждены только в 34 регионах.

Ранее россиян предупредили о риске случайно купить семена опасного растения. Как заявили в Россельхознадзоре, под видом обыкновенного борщевика, используемого в кулинарии, покупателям могут продать сорняк, за распространение которого на участках предусмотрены штрафы.

