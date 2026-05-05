12:34, 5 мая 2026

Раскрыт неочевидный способ определить испорченную курятину

Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: rigsbyphoto / Shutterstock / Fotodom

Шеф-повар Хорхе Томас рассказал, как можно определить, что куриное мясо испорчено. Неочевидный способ сделать это он раскрыл в беседе с изданием Good Housekeeping.

По словам эксперта, иногда курица, которую достали из упаковки, выглядит потемневшей и странно пахнет. Как уточнил Томас, это не всегда говорит о том, что она испорчена. Чтобы проверить, можно ли есть такую курицу, нужно оставить ее на воздухе на несколько минут.

Как объяснил шеф-повар, если с курицей все в порядке, то за это время она снова станет розовой, а легкий запах исчезнет сам по себе. Если же спустя несколько минут мясо остается тусклым и скользким, а также неприятно пахнет, то его необходимо выбросить.

Ранее американский инфекционист Томас Руссо перечислил признаки заражения опасными инфекциями после укуса клеща. По его словам, после укуса клеща нужно следить за своим состоянием в течение 30 дней.

