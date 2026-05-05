Режиссер «Брестской крепости» заявил о желании отдохнуть от военного кино

Режиссер Александр Котт решил снять фильм о Грибоедове вместо военного кино

Режиссер Александр Котт, известный по картинам «Брестская крепость» и «Ангелы Ладоги», заявил о желании отдохнуть от военной тематики. Его слова передает ТАСС.

Постановщик признался, что решил взять перерыв от работы над фильмами про Великую Отечественную войну.

«Отдохну от этой темы. Насчет Великой Отечественной войны можно копать бесконечно. Нас там не было, что было на самом деле, не знает никто. Я думаю, вся литература и кино все равно мифологизировано в хорошем смысле этого слова», — заявил Александр.

Среди его ближайших планов оказался проект о русском классике и авторе «Горя от ума» Александре Грибоедове. Котт назвал писателя уникальным дипломатом.

Ранее певец Стас Пьеха назвал композиции о Великой Отечественной войне, которые способны растрогать его до слез. Также исполнитель отметил, что не считает нужным заставлять детей изучать военные песни.