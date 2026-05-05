Рита Дакота поспорила с Подольской из-за измен

Рита Дакота назвала слова Подольской о прощении измен опасными для здоровья

Певица Рита Дакота не согласилась с высказыванием Натальи Подольской о возможности простить измену. Об этом артистка написала в Instagram (владелец — компания Meta — признана в России экстремистской и запрещена).

Подольская в одном из интервью заявила, что «аплодировала стоя» Наташе Королевой, которая «окутала и поддержала» своего мужа после измены. Дакота заявила, что имеет опыт измен, и подобное отношение к неверным мужчинам — провальная и опасная для ментального здоровья женщины стратегия.

«Ко мне ужасно относились, мне изменяли. Убежала с грудным ребенком на руках. Это лучший выбор в моей жизни. Сейчас более семи лет в отношениях, это другой сорт мужчины — добрый, верный. Он скорее ногу себе отгрызет, чем меня обидит», — сообщила Рита.

