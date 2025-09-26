Возлюбленная звезды «Фабрики звезд» объяснила его измены химией

Девушка Влада Соколовского Ангелина заявила, что у него не было химии с Дакотой

Новая супруга певца Влада Соколовского, известного по участию в проекте «Фабрика звезд», Ангелина, считает, что в предыдущих отношениях у него не было химии с партнершей. Об этом сообщает Starhit.

Ангелина Соколовская отреагировала на вопросы о том, почему ранее Влад изменял, находясь в отношениях и в браке с коллегой Ритой Дакотой. По ее мнению, их с Владом отношения отличаются особой химией, которой у него раньше просто не было.

При этом, подруга Риты Айза-Лилуна выразила свое негативное отношение к артисту, заявив, что ей пришлось поддерживать Дакоту, когда та была беременна во время их развода. «Я была рядом с ней в тот период, наполненный изменами. Ей было очень сложно, она тогда ждала ребенка», — добавила Айза.

Ранее стало известно, что уехавшая из России певица Рита Дакота заявила о своей ненужности в США.