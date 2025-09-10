Уехавшая из России певица заявила о своей ненужности в США

Белорусская певица Рита Дакота (настоящее имя — Маргарита Герасимович), которая уехала из России, заявила, что никогда не планировала жить в США. Ее слова приводит «Газета.ру».

Исполнительница отметила, что вынуждена проживать за рубежом из-за запрета на ее концертную деятельность в РФ. «Это [Америка] очень дорогая и неуютная страна для жизни, где я объективно никому не нужна…» — сказала артистка.

По словам Герасимович, в 2023 году она уехала в Лос-Анджелес, чтобы учиться и записать альбом на английском языке — «не вместо русской карьеры, а вдобавок к ней». Певица отметила, что ее «запретили в России», когда она училась в Штатах, и теперь ей «негде заниматься музыкой». В данный момент она проживает на Бали.

При этом отмечается, что ранее издание Super со ссылкой на инсайдеров сообщило, что Герасимович может выступать в России, несмотря на сообщения о якобы наложенном запрете. Утверждалось, что певица, предположительно, сама не хочет выступать в стране на данный момент.

Ранее Рита Дакота прокомментировала обвинения в том, что она «скрывала» свой российский паспорт и «стыдилась» его.