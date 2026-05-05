16:01, 5 мая 2026Авто

Россиянам назвали риски потемнения моторного масла

Эксперт Ожогин объяснил, когда потемнение моторного масла становится проблемой
Марина Аверкина

Фото: RecCameraStock / Shutterstock / Fotodom

С приходом весны многие автомобилисты замечают, что моторное масло стало заметно темнее. Часто это воспринимается как признак износа мотора. Однако потемнение не считается показателем состояния двигателя. Более того, это говорит о том, что жидкость выполняет свою задачу — связывает продукты горения и загрязнения, предотвращая их осаждение на внутренних поверхностях. Когда изменения цвета моторной жидкости указывают на риски, «Российской газете» объяснил автоэксперт Tamashi Константин Ожогин.

Зима — время испытаний не только для автомобилистов. Машина также подвергается «стрессу». Прежде всего, речь о двигателе. Частые пуски при низких температурах, короткие поездки, простои в пробках и движение без полноценного выхода на рабочую температуру создают условия, при которых в масле быстрее скапливаются влага, несгоревшее топливо и сажа. В результате спустя сравнительно небольшой пробег масло может менять цвет.

«Если при этом мотор работает ровно, не появилось посторонних шумов, не вырос расход масла и не загорелись предупреждающие индикаторы, поводов для срочной паники нет», — объясняет Ожогин. Для бензиновых двигателей такое потемнение является нормальным ответом на скопившиеся загрязнения, говорит эксперт. В дизельных моторах масло темнеет значительно быстрее из-за обилия сажи, и это также считается естественным процессом.

«Важно различать "рабочее" потемнение и признаки проблем. Если масло стало густым, липким, с заметными сгустками или налетом на щупе, это уже может указывать на образование шлама. Такие отложения опасны тем, что ухудшают циркуляцию масла и ускоряют износ двигателя. Обратная ситуация — слишком жидкое масло с запахом бензина — также повод насторожиться: это может говорить о разжижении топливом, что нередко происходит зимой при частых запусках», — разъясняет специалист.

Существуют и более явные сигналы, при которых откладывать диагностику нельзя. Мутный светло-коричневый оттенок, напоминающий эмульсию, говорит о попадании охлаждающей жидкости. Металлические частицы указывают на внутренний износ. Если же потемнение сопровождается нестабильной работой двигателя, потерей тяги или увеличением расхода горючего, нужно ехать на проверку в автосервис.

Оценивать масло нужно не только визуально. Следует обращать внимание на его уровень, консистенцию, запах и общее поведение двигателя. Если автомобиль эксплуатировался в тяжелых условиях, эксперт рекомендует сократить интервал замены и не ориентироваться исключительно на регламент в зависимости от пробега.

Ранее владельцы седана Geely Emgrand EC7 рассказали, что стало главной проблемой модели.

