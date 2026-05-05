Россиянам раскрыли лучшее время для наблюдения потока эта-Акварид

Метеоры потока эта-Аквариды будут видны в небе лучше всего с 2 до 4 часов ночи

В Московском планетарии раскрыли лучшее время для наблюдения за яркими метеорами потока Майские Аквариды (эта-Аквариды), которые оставляют за собой в небе длинные белые линии. об этом пишет ТАСС.

Широкий максимум весеннего метеорного потока виден с 3 мая и продлится до 10 мая. Видны они лучше всего в узкий промежуток времени — с двух до четырех часов ночи.

«Их скорость достаточно высока - почти 66 км/с. Сложность наблюдений эта-Акварид заключается в том, что радиант потока восходит под утро. В средних широтах он виден невысоко над юго-восточным горизонтом всего лишь пару часов до рассвета», — отметили в планетарии.

Астрономы также добавили, что радиант майских Акварид находится в созвездии Водолея. В ночь пиковой активности количество падающих метеоров может возрасти до 40 в час.

