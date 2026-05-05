Россиянам раскрыли способы сэкономить при покупке квартиры

Три шага помогут россиянам сэкономить при покупке квартиры от 10 до 25 процентов ее стоимости. Способы сократить расходы раскрыл желающим приобрести недвижимость основатель управляющей компании Smarent Виктор Зубик, пишет «Газета.ru».
В первую очередь финансист советует накопить сумму первоначального взноса — быстрее получится это сделать с помощью вкладов, фонда денежного рынка или коротких облигаций. Если для покупки понадобится рыночная ипотека, придется подтвердить доходы и убедиться в чистой кредитной истории.
«Покупатели с "чистым" профилем получают лучшие условия по ипотеке: разница в ставке даже на 1 процентный пункт при кредите 10 млн рублей дает колоссальную экономию за полный срок кредита», — пояснил Зубик.
Вторым шагом как с новостройками, так и с «вторичкой» специалист назвал повышение насмотренности и выбор правильного объекта. Это нужно, чтобы оценить ликвидность объекта и понимать адекватность его цены.
Третий шаг относится к первичному рынку жилья — это изучение доступных программ финансирования от застройщиков и их условий. Так, девелоперы могут предлагать рассрочку или субсидированную ипотеку под 5-8 процентов на несколько лет — это сделает кредит гораздо доступнее, чем если платить весь срок по рыночной ставке.
На вторичном рынке главным источником экономии будет торг, подчеркнул Зубик. По словам эксперта, торг в 10-15 процентов от первоначальной стоимости остается вполне реальным в 2026 году — особенно при быстром выходе на сделку. Так, квартира стоимостью 15 миллионов рублей может обойтись на 1-2 миллиона дешевле. Однако финансист предостерег от скидок за занижение цены в договоре — в таких случаях экономия в итоге стоит дороже.
Ранее москвичам предложили пожить в квартире площадью 2,5 квадратного метра. Такую студию выставили на продажу за 1,25 миллиона рублей.