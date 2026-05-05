Россиянам раскрыли способы сэкономить при покупке квартиры

08:42, 5 мая 2026

Финансист Зубик: Три шага помогут сэкономить до 25 % на покупке квартиры
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Три шага помогут россиянам сэкономить при покупке квартиры от 10 до 25 процентов ее стоимости. Способы сократить расходы раскрыл желающим приобрести недвижимость основатель управляющей компании Smarent Виктор Зубик, пишет «Газета.ru».

В первую очередь финансист советует накопить сумму первоначального взноса — быстрее получится это сделать с помощью вкладов, фонда денежного рынка или коротких облигаций. Если для покупки понадобится рыночная ипотека, придется подтвердить доходы и убедиться в чистой кредитной истории.

«Покупатели с "чистым" профилем получают лучшие условия по ипотеке: разница в ставке даже на 1 процентный пункт при кредите 10 млн рублей дает колоссальную экономию за полный срок кредита», — пояснил Зубик.

Вторым шагом как с новостройками, так и с «вторичкой» специалист назвал повышение насмотренности и выбор правильного объекта. Это нужно, чтобы оценить ликвидность объекта и понимать адекватность его цены.

Третий шаг относится к первичному рынку жилья — это изучение доступных программ финансирования от застройщиков и их условий. Так, девелоперы могут предлагать рассрочку или субсидированную ипотеку под 5-8 процентов на несколько лет — это сделает кредит гораздо доступнее, чем если платить весь срок по рыночной ставке.

На вторичном рынке главным источником экономии будет торг, подчеркнул Зубик. По словам эксперта, торг в 10-15 процентов от первоначальной стоимости остается вполне реальным в 2026 году — особенно при быстром выходе на сделку. Так, квартира стоимостью 15 миллионов рублей может обойтись на 1-2 миллиона дешевле. Однако финансист предостерег от скидок за занижение цены в договоре — в таких случаях экономия в итоге стоит дороже.

Ранее москвичам предложили пожить в квартире площадью 2,5 квадратного метра. Такую студию выставили на продажу за 1,25 миллиона рублей.

