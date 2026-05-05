Россияне полюбили спонтанные поездки по родной стране

Число спонтанных бронирований россиянами выросло на 11 процентов
Алина Черненко

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Россияне полюбили спонтанные поездки по родной стране — число таких бронирований с марта по май 2026 года выросло на 11 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито Путешествия», которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

По данным источника, наиболее заметный рост числа спонтанных бронирований зафиксирован в Чеченской Республике — там спрос увеличился в 2,4 раза. В топ-3 также оказались Хабаровский край (в 1,7 раза) и Оренбургская область (в 1,5 раза). Кроме того, в список регионов с активным спросом вошли Забайкальский край, Астраханская, Новгородская, Пензенская, Амурская и Свердловская области и Республика Карелия.

По словам коммерческого директора сервиса Владислава Сакина, спонтанные поездки становятся отдельным сценарием отдыха, особенно актуальным в межсезонье. «Они работают как способ перезагрузиться без полноценного отпуска: люди пользуются спонтанно возникшими возможностями на работе или дома — берут отгулы перед выходными, чтобы выехать за город, собраться с друзьями или даже бронируют жилье в своем же городе, чтобы просто сменить обстановку», — добавил он.

Ранее аналитики этого же сервиса выяснили, что россияне на майские праздники массово устремились в несколько регионов страны. Так, в Республике Саха (Якутия) соотечественники сняли в 5,3 раза больше объектов размещения, чем в 2025 году.

