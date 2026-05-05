Россиянин выиграл почти полмиллиона рублей на матче ФНЛ

Россиянин выиграл 424 тысячи рублей на матче ФНЛ «Арсенал» — «Ротор»

Россиянин выиграл почти полмиллиона рублей на матче Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Арсенал» — «Ротор». Об этом сообщает Betonmobile.

Клиент букмекерской конторы в лайве поставил 50 тысяч рублей на то, что команды забьют друг другу два гола во втором тайме. Вкупе с другим событием в экспрессе суммарный коэффициент составил 8,48.

Ставка была сделана при счете 0:0, после чего команды забили друг другу по два гола и сыграли вничью. Таким образом, россиянин выиграл 424 тысячи рублей.

Ранее клиент букмекерской конторы выиграл 8,8 миллиона рублей благодаря тому, что «Авангард» и «Локомотив» сыграли вничью в основное время шестого матча полуфинальной серии Кубка Гагарина. В первые 60 минут команды забросили по две шайбы, победу в конце второго овертайма одержал «Локомотив».