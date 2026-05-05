Россиянка вступилась за мужчину в самолете, ударила в челюсть попутчицу и попала на видео

Пассажирка рейса из Новосибирска в Казань ударила в челюсть попутчицу

Пассажирка российского самолета вступилась за мужчину, ударила попутчицу кулаком в челюсть и попала на видео. Кадры публикует Telegram-канал «112»/

Уточняется, что инцидент произошел на рейсе из Новосибирска в Казань. По словам очевидцев, пассажир начал конфликт с незнакомой попутчицей из-за места для багажа. Еще одна женщина решила поучаствовать в ссоре, приняв сторону мужчины. Разговор на повышенных тонах быстро перерос в драку, сопровождавшуюся нецензурными выражениями и криками.

Дебоширов сняли с рейса.

Ранее россиянин впал в буйство на борту самолета в США, устроил драку и не выжил в схватке с полицией. 39-летний гражданин России Евгений Лагода летел из Москвы на Ямайку с пересадкой в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди. Когда стыковочный рейс начал выезжать на рулежную дорожку в Америке, у мужчины случился припадок.

