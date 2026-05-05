Российский посол заявил о бессмысленности ядерных договоренностей

Мешков: Без учета Парижа и Лондона в ядерных договоренностях нет никакого смысла

Ядерные договоренности абсолютно бессмысленны без учета Парижа и Лондона. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил посол России во Франции Алексей Мешков.

Дипломат подчеркнул, что Россия с самого начала говорила о том, что при тех уровнях сокращения ядерного оружия, которые есть на сегодняшний день, французские и британские ядерные потенциалы уже начинают набирать определенный вес.

«И поэтому без их участия в этих договоренностях мы не видим, в общем-то, перспективы», — пояснил Мешков.

По словам Мешкова, французы отказываются от сокращения ядерного оружия и даже пытаются «тыкать своим ядерным зонтиком». Кроме того, они заявляют, что будут увеличивать производство ядерного оружия, и будут делать это не транспарентно.

«И одновременно отказываются от минимального обсуждения того, что в случае будущей договоренности должны учитываться ядерные потенциалы как Франции, так и Великобритании. То есть это уже такой замах на срыв глобальных договоренностей, если говорить в практическом плане», — заключил Алексей Мешков.

Ранее же Франция и Великобритания заявили о планах по передаче Украине элементов ядерной бомбы. В России это назвали переходом всех границ.