Политик Мема назвал саммит в Ереване провалом и евросамоубийством

Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема раскритиковал прошедший в Ереване саммит Европейского политического сообщества (ЕПС). В своем аккаунте в соцсети X он заявил, что встреча не принесла реальных результатов.

«Саммит в Армении провалился, он не принес никаких реальных решений», — написал Мема. По его мнению, Евросоюз продолжает проводить провальную политику в отношении Украины. Политик считает, что европейские лидеры стремятся затянуть конфликт с Россией вместо поиска дипломатического решения, тогда как в Европе уже назревает энергетический кризис.

Мема назвал саммит в Ереване «евросамоубийством на всех уровнях». По его мнению, встреча прошла бы успешнее, если бы санкции против России были сняты, а ЕС возобновил закупки энергоносителей у РФ.

Саммит ЕПС начался в Армении 4 мая и продолжится до 5 мая включительно. На нем проходят встречи лидеров стран Евросоюза, Западных Балкан, Южного Кавказа, а также Украины и Молдавии. Стороны обсуждают ряд вопросов, в том числе сближение Армении с Евросоюзом и украинский кризис.