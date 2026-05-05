Сексолог опровергла популярный миф о клиторе

Сексолог Ангелина Прыткова опровергла популярный миф о том, что клитор стареет с возрастом и что после 40 лет женщина не может получать удовольствия от интимной близости. Эту тему она подняла в Telegram-канале.

Прыткова заверила, что клитор не теряет чувствительность с возрастом и не утрачивает свою функцию, поэтому способность получать удовольствие от секса у женщин никогда не исчезает. Она добавила, что с возрастом этот орган не обвисает и не покрывается морщинами. Сексолог также подчеркнула, что он растет на протяжении всей жизни.

Прыткова заверила женщин, что секс и удовольствие от него возможны в любом возрасте. «Давайте не "списывать" себя из-за разочарования и негативного опыта. Жизнь одна, чтобы прожить ее в наслаждение», — добавила специалистка.

