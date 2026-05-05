18:13, 5 мая 2026

Снигирь назвала раздражающую черту Цыганова

Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актриса Юлия Снигирь заявила, что иногда ее раздражает спонтанность супруга Евгения Цыганова. Ее комментарий передает Voice.

Снигирь призналась, что ее муж не относится к числу людей, которые «умеют комфортно устроиться». По словам артистки, Цыганов предпочитает планированию спонтанность, и это качество унаследовал его сын.

«Я с ужасом понимаю, что они в этом своем неумении такие яркие. Классные. В них спонтанность, и за этой спонтанностью — жизнь», — поделилась Юлия. В то же время она отметила, что сердится на это качество Цыганова, приносящее ей дискомфорт.

Известно, что роман Снигирь и Цыганова начался в 2014 году. Тогда он состоял в отношениях с Ириной Леоновой, актриса была беременна, у бывшей пары семеро детей. В 2019 году Снигирь и Цыганов поженились, сейчас они воспитывают общего сына Федора, который родился в 2016-м.

Ранее Юлия Снигирь вспомнила начало романа с Евгением Цыгановым. По ее словам, знакомство произошло на съемочной площадке, и поначалу их связывала только «пацанская» дружба.

