06:19, 5 мая 2026Мир

Стал известен вероятный исход конфликта с Ираном для США

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Перенджиев допустил вероятный исход конфликта с Ираном для Соединенных Штатов. Он дал комментарий для aif.ru.

По его словам, обстановка вокруг Ирана перешла в затяжную стадию «ни мира, ни войны»: Так, Штаты е готовы покинуть Ближний Восток без победы. Тегеран в свою очередь не намерен идти на уступки, уточнил доцент.

Перенджиев также указал на то, что Соединенные Штаты остаются недовольны текущей ситуацией. В частности, попытка выйти из конфликта с гордо поднятой головой не удалась.

Ранее сообщалось, что у президента США Дональда Трампа есть несколько способов атаковать Иран, несмотря на существующие законодательные ограничения. Об этом рассказал политолог Павел Дубравский. В частности, собеседник отметил, что согласно Закону о военных полномочиях 1973 года президент США может начинать военные операции без разрешения Конгресса в течение 60 дней. Также Трамп имеет лазейки, чтобы трактовать это правило в свою пользу.

