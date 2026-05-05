Названы лазейки Трампа для новой войны с Ираном

Американист Дубравский: У Трампа есть несколько способов атаковать Иран

У президента США Дональда Трампа есть несколько способов атаковать Иран, несмотря на существующие законодательные ограничения. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал политолог, руководитель агентства «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский.

В частности, собеседник отметил, что согласно Закону о военных полномочиях 1973 года президент США может начинать военные операции без разрешения Конгресса в течение 60 дней. Однако хозяин Белого дома имеет лазейки, чтобы трактовать это правило в свою пользу.

«Если Трамп останавливает бомбардировки, то эти 60 дней обнуляются или приостанавливаются? А если американский флот перекрывает Ормузский пролив, то считается ли это боевыми действиями? Законодательство, по которому Трамп действует не прописывает такие тонкие моменты», — указал американист.

Дубравский также напомнил, что у Трампа есть 30 дней на «вывод войск» из зоны конфликта. Это открывает пространство для интерпретаций, чтобы нанести удары по Исламской Республике.

У Трампа еще есть 30 дней на вывод своих войск. Под этим предлогом он может продолжить бомбардировки, выводя вооруженные силы. Сухопутных войск в зоне конфликта нет, а есть морской флот, который можно прикрывать с воздуха Павел Дубравский политолог, руководитель агентства «Дубравский Консалтинг»

3 мая Трамп раскритиковал новое предложение Ирана по урегулированию кризиса в ближневосточном регионе, хотя и отметил и позитивные тенденции на переговорном треке. Он также допустил, что может возобновить конфликт с Тегераном и рассматривает соответствующие варианты.