Страны Прибалтики заключили соглашение на случай конфликта

Латвия, Литва и Эстония договорились о работе медиков на случай конфликта

Латвия, Литва и Эстония договорились о взаимодействии медиков на случай масштабных кризисов и военного конфликта. Соответствующую декларацию на полях международной конференции Resilient Medicine 2026 подписали министры прибалтийских стран, передает ТАСС.

«Находясь на передней линии обороны ЕС и НАТО, мы должны ясно осознавать: гражданская система здравоохранения служит опорой для национальной безопасности и является неотъемлемой частью поддержки вооруженных сил», — сказала в своем обращении глава профильного министерства Литвы Марии Якубаускене.

Стороны соглашения планируют вместе координировать планирование осуществляемых в рамках соглашения мер: формирование резерва препаратов, совместные закупки, а также разработку региональных учебных программ. Отмечается, что страны Прибалтики намерены стать лидирующим регионом Европейского союза по интеграции гражданского сектора с военными структурами для обеспечения единой цепочки помощи.

Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал обратился к руководству Украины из-за падения беспилотников на территории республики. Он потребовал от Киева избегать подобных случаев во время атак по территории России.