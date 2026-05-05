Суд вынес решение о песнях «Ласкового мая» в «Слове пацана»

Суд признал законным использование песен «Ласкового мая» в «Слове пацана»

Арбитражный суд отклонил иск бывшего владельца товарного знака «Ласковый май» Николая Коржикова к создателям сериала «Слово пацана». Об этом пишет РИА Новости.

Использование песен легендарного коллектива в сериале было признано законным. Сообщается, что вдова Юрия Шатунова Светлана передала компании «Тумач Продакшн» права на использования песен. Коржиков был правообладателем товарного знака с 2003 года, когда руководил одной из структур бывшего продюсера Андрея Разина.

В июне 2025 года Роспатент аннулировал бренд по заявлению Шатуновой, которой теперь принадлежат права на музыкальные произведения «Ласкового мая».

