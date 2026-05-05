Культура
16:05, 5 мая 2026

Суд вынес решение о песнях «Ласкового мая» в «Слове пацана»

Андрей Шеньшаков

Кадр: сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Арбитражный суд отклонил иск бывшего владельца товарного знака «Ласковый май» Николая Коржикова к создателям сериала «Слово пацана». Об этом пишет РИА Новости.

Использование песен легендарного коллектива в сериале было признано законным. Сообщается, что вдова Юрия Шатунова Светлана передала компании «Тумач Продакшн» права на использования песен. Коржиков был правообладателем товарного знака с 2003 года, когда руководил одной из структур бывшего продюсера Андрея Разина.

В июне 2025 года Роспатент аннулировал бренд по заявлению Шатуновой, которой теперь принадлежат права на музыкальные произведения «Ласкового мая».

Ранее звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Слава Копейкин признался, что был жертвой травли и сам издевался над одноклассниками.

