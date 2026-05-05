13:14, 5 мая 2026Мир

Трамп назвал сроки восстановления Ирана

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) / Reuters

На восстановление Ирана уйдет около 20 лет даже в случае немедленного прекращения военных действий. Об этом президент США Дональд Трамп рассказал в интервью радиоведущему Хью Хьюитту.

«Если бы мы вывели свои силы сегодня, им потребовалось бы 20 лет, чтобы восстановить свою страну», — сказал Трамп. По его словам, после этого Иран уже не сможет как прежде «финансировать [радикальную исламскую группировку] ХАМАС и [ливанскую радикальную группировку] "Хезболлах"».

Американский лидер назвал ситуацию в Иране «очень взрывоопасной». Он пояснил, что при остановке добычи подземные нефтяные системы могут разрушиться. Трамп подчеркнул, что нефтяная отрасль страны получит «огромный ущерб», и вернуть удастся не более 40 процентов прежних мощностей.

Ранее Трамп заявил, что иранским властям придется заключить с США «правильную сделку», иначе американская сторона очень легко одержит победу в конфликте. По мнению Трампа, с военной точки зрения США «уже добились победы над Ираном». Он добавил, что США намерены и далее добиваться того, чтобы у Исламской Республики не было ядерного оружия.

