Участника банды «29-й комплекс» осудят за заказные расправы

В Москве пройдет суд над участником банды «29-й комплекс» за убийства

Московский городской суд начал рассматривать уголовное дело в отношении Алексея Олесика, бывшего члена действовавшей в Татарстане организованной преступной группировки (ОПГ) «29-й комплекс». Об этом пишет «Коммерсантъ».

Олесик обвиняется по нескольким статьям: участие в банде и преступном сообществе, три убийства, незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия, подделка документов. Мужчина был в розыске с 2002 года. В 2010-м суд в Набережных Челнах заочно арестовал его, но задержать фигуранта удалось только в ноябре 2025 года.

По данным издания, все эти годы участник ОПГ скрывался в Шахтах Ростовской области по поддельным документам на имя Алексея Черкасова, работал в отделе снабжения на заводе «Техмаш», жил без семьи и за границу не выезжал.

Согласно материалам дела, Олесик был личным охранником лидера ОПГ Адыгана Саляхова, известного как Алик Большой. Олесику инкриминируют участие в двух расправах. Первая — над депутатом из Елабуги Айдаром Исрафиловым в 1999 году. Исрафилов угрожал изобличить преступную деятельность главы Елабуги Ильшата Гафурова и лидеров ОПГ. Заказчиком выступил Гафуров, пообещав исполнителю 100 тысяч долларов. Олесик расстрелял жертву из пистолета с глушителем на Ленинградском проспекте в Москве.

Второй эпизод — убийство двух членов группировки, Гурьева и Бондарева, в 2001 году. Олесик участвовал в нападении на квартире на Кустанайской улице, после чего тела спрятали в Домодедовском районе. На заседании Олесик признал вину и раскаялся, но попросил уточнить некоторые формулировки следствия. Следующее заседание назначено на 13 мая.

Историю банды «29-й комплекс» из Набережных Челнов «Лента.ру» рассказывала ранее.