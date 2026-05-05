Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:45, 5 мая 2026Силовые структуры

Участника банды «29-й комплекс» осудят за заказные расправы

В Москве пройдет суд над участником банды «29-й комплекс» за убийства
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Московский городской суд начал рассматривать уголовное дело в отношении Алексея Олесика, бывшего члена действовавшей в Татарстане организованной преступной группировки (ОПГ) «29-й комплекс». Об этом пишет «Коммерсантъ».

Олесик обвиняется по нескольким статьям: участие в банде и преступном сообществе, три убийства, незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия, подделка документов. Мужчина был в розыске с 2002 года. В 2010-м суд в Набережных Челнах заочно арестовал его, но задержать фигуранта удалось только в ноябре 2025 года.

По данным издания, все эти годы участник ОПГ скрывался в Шахтах Ростовской области по поддельным документам на имя Алексея Черкасова, работал в отделе снабжения на заводе «Техмаш», жил без семьи и за границу не выезжал.

Согласно материалам дела, Олесик был личным охранником лидера ОПГ Адыгана Саляхова, известного как Алик Большой. Олесику инкриминируют участие в двух расправах. Первая — над депутатом из Елабуги Айдаром Исрафиловым в 1999 году. Исрафилов угрожал изобличить преступную деятельность главы Елабуги Ильшата Гафурова и лидеров ОПГ. Заказчиком выступил Гафуров, пообещав исполнителю 100 тысяч долларов. Олесик расстрелял жертву из пистолета с глушителем на Ленинградском проспекте в Москве.

Второй эпизод — убийство двух членов группировки, Гурьева и Бондарева, в 2001 году. Олесик участвовал в нападении на квартире на Кустанайской улице, после чего тела спрятали в Домодедовском районе. На заседании Олесик признал вину и раскаялся, но попросил уточнить некоторые формулировки следствия. Следующее заседание назначено на 13 мая.

Историю банды «29-й комплекс» из Набережных Челнов «Лента.ру» рассказывала ранее.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дрон ВСУ ударил по многоэтажке в столице российского региона в 1000 километров от границы

    Кайли Дженнер с торчащими сосками посетила Met Gala

    Премьер Финляндии сделал заявление об украинских дронах

    Россиянка рассказала об освобождении из рабства в Мьянме

    Южная Корея ответила на призыв Трампа присоединиться к миссии в Ормузском проливе

    Вступление одной страны в НАТО вызвало страх на Западе

    Создатель шпионской сети в российском регионе попал на видео

    Зеленский прокомментировал ночной удар по Украине

    Назван снижающий риск заболеваний сердца напиток

    Стали известны новые подробности о секс-рабе начальницы крупного банка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok