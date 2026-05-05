Россиянин стал фотографом на Met Gala

15:39, 5 мая 2026

Уфимец Артур Гареев стал фотографом Бала института костюмов Met Gala в Нью-Йорке
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Уфимский фотограф Артур Гареев принял участие в Бале института костюмов Met Gala в Нью-Йорке. Об этом пишет Telegram-канал UTV.

Россиянин получил аккредитацию на одно из главных событий в индустрии моды, которое прошло в Метрополитен-музее. Фотографу удалось запечатлеть мировых знаменитостей, таких как певицы Мадонна, Бейонсе, актриса Николь Кидман, супермодель с башкирскими корнями Ирина Шейк и других.

На размещенных кадрах видно, что Гареев работает в самом центре красной дорожки, подсказывая звездам правильные позы.

Тема бала 2026 года звучала как Fashion is Art («Мода — это искусство»).

Ранее в мае состоялся главный модный вечер года. Наряды большинства именитых гостей отсылали к великим шедеврам, а некоторые описывали самих себя как «полотно для творчества дизайнеров», приглашенных для создания образов.

