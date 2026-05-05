Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:25, 5 мая 2026Бывший СССР

Угрозы Зеленского ударить по параду Победы в Москве объяснили

Ведутов: Зеленский отвлекает внимание от коррупционного скандала, угрожая России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможной атаке 9 мая на Москву может быть попыткой сместить внимание с внутреннего коррупционного скандала. Об этом заявил политтехнолог Олег Ведутов в беседе с «Известиями».

«Сейчас в самой Украине очень активно идет вторая серия публикации так называемых "пленок Миндича", и становится понятно, что уровень коррупции в окружении Зеленского был фактически всеобъемлющий», — сказал он.

По словам Ведутова, скандал затрагивает ближайшее окружение главы Украины, а сам политик «опосредованно, через своих близких, мог участвовать» в подобных схемах.

Ранее Зеленский заявил, что вводит режим перемирия с полуночи 6 мая. По словам политика, украинская сторона не получала никакого официального обращения по поводу условий прекращения боевых действий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский объявил перемирие после угроз нанести удар по параду Победы в Москве. Что заставило президента Украины передумать?

    Новое заявление Минобороны об ударе по Киеву назвали «освежающим и отрезвляющим»

    Cерена Уильямс пришла на препати Met Gala и смутила публику откровенным нарядом

    Фицо решил не посещать парад Победы в Москве

    В России высказались об участии Евросоюза в переговорах по Украине

    Трамп пошутил насчет своего президентства

    Обама раскрыл удививший его факт о Трампе

    Любители публичных оргий захватили крупнейший в мире нудистский курорт

    Девушка навсегда заблокировала лучшего друга после одной сказанной им фразы

    Трамп высказался о сроке своего правления

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok