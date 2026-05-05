В Европе признали отставание в дальнобойных возможностях

Politico: Европе не хватает возможностей для дальнобойных ударов

Странам Европы не хватает дальнобойных возможностей, в связи с чем отказ США от размещения крылатых ракет средней дальности Tomahawk в Германии ставит регион в опасность. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

«Факт в том, что Европе по-прежнему не хватает возможностей для нанесения ударов на большие расстояния», — признал высокопоставленный дипломат НАТО.

По данным издания, ракеты Tomahawk дали бы силам НАТО возможность наносить удары дальше и мощнее, чем те, на которые Германия или другие европейские страны способны в настоящее время.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц высказался о нежелании США передавать ФРГ ракеты Tomahawk. По его словам, у США «объективно нет практически никакой возможности» передать системы вооружения такого типа.