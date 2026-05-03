Мерц высказался о нежелании США передавать Германии ракеты Tomahawk

Мерц: У США нет никакой возможности передать Германии ракеты Tomahawk

Канцлер Германии Фридрих Мерц прокомментировал нежелание США передавать ФРГ ракеты средней дальности Tomahawk. Об этом он высказался в интервью телеканалу ARD, передает Clash Report.

«У США объективно нет практически никакой возможности передать системы вооружения такого типа. Насколько мне известно, у самих американцев сейчас их недостаточно», — сказал он.

По его словам, вопрос обещанной бывшим президентом США Джо Байденом передачи ракет обсуждается с Вашингтоном уже несколько месяцев «без каких-либо обязательств со стороны США». Политик выразил надежду, что «поезд еще не ушел».

Ранее швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung связала решение президента США Дональда Трампа о выводе части американских войск из Германии с обидой на канцлера Мерца. «Трамп без лишних слов пригрозил сократить американские войска из Германии и выполнил свое обещание», — говорится в публикации.