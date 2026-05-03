01:54, 3 мая 2026Мир

В Европе связали с обидой на Мерца решение Трампа вывести войска из Германии

Марина Совина
Фото: Globallookpress.com

Швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung связала решение президента США Дональда Трампа о выводе части американских войск из Германии с обидой на канцлера этой европейской страны Фридриха Мерца.

«Трамп без лишних слов пригрозил сократить американские войска из Германии и выполнил свое обещание», — говорится в публикации.

Издание отметило, что реакция на слова Мерца была предсказуемой, а последствия могут нанести ущерб интересами ФРГ.

По мнению авторов статьи, канцлер мыслями остался в прошлом и решил не воспринимать Трампа всерьез.

Ранее Трамп распорядился вывести из Германии пять тысяч американских военнослужащих. В Берлине раскритиковали подобное решение.

