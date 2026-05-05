Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:57, 5 мая 2026Экономика

Москва приблизилась к новому рекорду

Синоптик Макрова: Температура воздуха в Москве приблизится к рекорду 5-6 мая
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Кристина Соловьёва / РИА Новости

Во вторник и среду, 5 и 6 мая, температура воздуха в Москве приблизится к новому рекорду. Такой прогноз жителям столицы сделала ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова, ее слова приводит ТАСС.

Рекорд дневной температуры для 5 мая достигает плюс 27,3 градуса Цельсия — в последний раз такие значения зафиксировали в 1906 году. «Абсолютный максимум температуры 6 мая составляет 27,5, он был отмечен в 1970 году», — добавила синоптик.

По прогнозам метеорологов, в 2026 году 5 и 6 мая воздух прогреется до плюс 26-27 — температура окажется близкой к рекордной, но вряд ли обновит многолетние максимумы, уточнила Макарова.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос »Михаил Леус заявил, что ночь на 5 мая в Москве стала самой теплой за последние 55 лет. Температура воздуха не опускалась ниже отметки в плюс 14 градусов. До этого столь теплая ночь случалась в ту же дату в 1979 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина атаковала нефтезавод в Ленобласти

    В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности

    На Западе начали терять терпение из-за Трампа

    В США усомнились в высадке астронавтов на Луну в 2028 году

    Россиянин показал простой способ удобно спать в самолете и вызвал споры в сети

    Вероятность затяжной грозы в Москве оценили

    В России из аптек пропали жизненно важные лекарства от рака

    В ВСУ от пропаганды ЛГБТ перешли к угрозам

    Москва приблизилась к новому рекорду

    Мирошник назвал чаще всего страдающий от атак ВСУ регион России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok