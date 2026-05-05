Москва приблизилась к новому рекорду

Синоптик Макрова: Температура воздуха в Москве приблизится к рекорду 5-6 мая

Во вторник и среду, 5 и 6 мая, температура воздуха в Москве приблизится к новому рекорду. Такой прогноз жителям столицы сделала ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова, ее слова приводит ТАСС.

Рекорд дневной температуры для 5 мая достигает плюс 27,3 градуса Цельсия — в последний раз такие значения зафиксировали в 1906 году. «Абсолютный максимум температуры 6 мая составляет 27,5, он был отмечен в 1970 году», — добавила синоптик.

По прогнозам метеорологов, в 2026 году 5 и 6 мая воздух прогреется до плюс 26-27 — температура окажется близкой к рекордной, но вряд ли обновит многолетние максимумы, уточнила Макарова.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос »Михаил Леус заявил, что ночь на 5 мая в Москве стала самой теплой за последние 55 лет. Температура воздуха не опускалась ниже отметки в плюс 14 градусов. До этого столь теплая ночь случалась в ту же дату в 1979 году.