В НАТО заявили о непонимании деталей решения Трампа по выводу войск из Германии

Североатлантический альянс до сих пор не разобрался в деталях решения США о выводе пяти тысяч военных из Германии. Об этом заявил официальный представитель НАТО полковник Мартин О'Доннелл в эфире портала Euronews.

«Мы продолжаем консультации с Соединенными Штатами, чтобы понять все последствия принятого в пятницу решения», — пояснил О'Доннелл. Он добавил, что сроки сокращения примерно 13 процентов американского контингента сейчас обсуждаются.

По словам представителя альянса, диапазон от полугода до года все еще находится на стадии рассмотрения.

Ранее высокопоставленный член немецкого парламента Метин Хакверди заявил, что решение администрации США не размещать крылатые ракеты в Германии создает серьезную угрозу для альянса. По его словам, оно создает брешь «в сдерживании НАТО против России».