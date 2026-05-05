Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:21, 5 мая 2026Мир

В НАТО заявили о непонимании деталей решения Трампа по выводу войск из Германии

О'Доннелл: НАТО пытается понять детали решения США по выводу войск из Германии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Leonhard Simon / Reuters

Североатлантический альянс до сих пор не разобрался в деталях решения США о выводе пяти тысяч военных из Германии. Об этом заявил официальный представитель НАТО полковник Мартин О'Доннелл в эфире портала Euronews.

«Мы продолжаем консультации с Соединенными Штатами, чтобы понять все последствия принятого в пятницу решения», — пояснил О'Доннелл. Он добавил, что сроки сокращения примерно 13 процентов американского контингента сейчас обсуждаются.

По словам представителя альянса, диапазон от полугода до года все еще находится на стадии рассмотрения.

Ранее высокопоставленный член немецкого парламента Метин Хакверди заявил, что решение администрации США не размещать крылатые ракеты в Германии создает серьезную угрозу для альянса. По его словам, оно создает брешь «в сдерживании НАТО против России».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия нанесла удар возмездия по Украине. В Одессе масштабный пожар, тысячи домов остались без газа, логистика ВСУ нарушена

    Опубликован архивный документ о потерях в ЧВК «Вагнер»

    ЕС выделил помощь армии Армении на 30 миллионов евро

    КМП США отработал переброску «убийц кораблей» NMESIS по воздуху

    В России стало больше пирамид и нелегальных кредиторов

    В Харькове произошли мощные взрывы

    53-летняя бывшая жена Лепса показала лицо без макияжа

    Повар предостерег от опасной для здоровья ошибки при приготовлении яиц

    Открыт способ замедлить разрушение мозга при болезни Альцгеймера

    Маршал назвал причину бесплатных выступлений в День Победы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok