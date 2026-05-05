Лебедев: Неизвестные порвали флаги Украины на кладбище Николаева

Неизвестные порвали флаги Украины на кладбище Николаева и выбросили их в урны. Об этом рассказал координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

«Сенкевич и активистки организации жен захысныков начали волать о том, что на николаевских кладбищах видели желто-голубые тряпки с колами на помойке. Более того — они якобы ещё и порванные были», — написал Лебедев.

По его словам, таким образом, вероятно, недовольные политикой украинских властей граждане выражают свой протест.

В феврале на Украине разгорелся скандал после того, как Верховный суд страны признал незаконным выделение земли под строительство военного мемориального кладбища в районе Мархалевки Киевской области. Украинские военные раскритиковали такое решение и пригрозили отправить ветеранов на защиту кладбища.