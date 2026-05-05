14:50, 5 мая 2026Россия

В России отреагировали на планы по военной реформе на Украине

Константинов: Военная реформа Зеленского преследует цель продолжать конфликт
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Намерение украинского лидера Владимира Зеленского провести военную реформу на Украине преследует цель продолжать конфликт, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. Его слова передает РИА Новости.

«Эта реформа — очередной план смерти украинцев и уничтожения остатков Украины. Все их планы — это планы Запада, а ему выгодно продолжать воевать», — обозначил Константинов.

Российский политик отметил, что в реформе нет ни одного пункта о будущем Украины и ее народа, его развитии и сохранении, а «между строк читается, что в стране еще есть невыловленное население, которое надо отправить на фронт».

Ранее Зеленский объявил о реформе армии страны с июня. В частности, речь шла об изменении подхода к комплектации подразделений и усилении контрактной системы.

