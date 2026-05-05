Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
18:37, 5 мая 2026Авто

В России зафиксировали рост продаж машин

АЕБ: Автомобильные продажи оживились, но говорить о формировании тренда рано
Марина Аверкина

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

В апреле 2026 года россияне приобрели 113,4 тысячи новых легковых и легких коммерческих машин возрастом до одного года. Показатель говорит об оживлении рынка, но называть цифру устойчивым трендом рано. Таким мнением с «Известиями» поделился глава комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Алексей Калицев.

Данные АО «ППК», основанные на информации о передаче транспортных средств владельцам, показали чуть больший объем — 117,3 тысячи единиц. Это превысило результат апреля 2025 года на 10,8 процента. За период с января по апрель текущего года совокупный объем реализации новых легковых и легких коммерческих автомобилей в стране вырос на 3,4 процента относительно того же периода 2025 года и достиг 372,1 тысячи единиц.

Алексей Калицев пояснил, что положительная динамика стала возможна из-за нескольких причин. Прежде всего, это традиционное весеннее повышение покупательской активности, а также реализация спроса, отложенного в более ранний период. Но высокий уровень цен, невысокая покупательная способность у части россиян и сохраняющаяся настороженность потенциальных покупателей при планировании дорогостоящих приобретений по-прежнему являются ограничивающими факторами.

Ранее стало известно, что в первом квартале россияне купили 3112 подержанных электрокаров, что на 23 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Наибольшая доля сегмента принадлежит Nissan.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ударили реактивными ракетами по мирным жителям в российском регионе

    Страховщики назвали самые аварийные модели машин в 2026 году

    Звезда «Слова пацана» решила учиться у Меньшикова

    Трамп сделал заявление об уничтожении Вооруженных сил Ирана

    Россиянам назвали укрепляющие сосуды продукты

    ЦБ понизил курс доллара

    В России зафиксировали рост продаж машин

    В Госдуме захотели изменить порядок поступления в магистратуру

    Эндокринолог пожаловалась на молодых мужчин с округлыми бедрами и грудью

    В Чувашии ввели режим ЧС после масштабной атаки ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok