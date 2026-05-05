В России зафиксировали рост продаж машин

АЕБ: Автомобильные продажи оживились, но говорить о формировании тренда рано

В апреле 2026 года россияне приобрели 113,4 тысячи новых легковых и легких коммерческих машин возрастом до одного года. Показатель говорит об оживлении рынка, но называть цифру устойчивым трендом рано. Таким мнением с «Известиями» поделился глава комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Алексей Калицев.

Данные АО «ППК», основанные на информации о передаче транспортных средств владельцам, показали чуть больший объем — 117,3 тысячи единиц. Это превысило результат апреля 2025 года на 10,8 процента. За период с января по апрель текущего года совокупный объем реализации новых легковых и легких коммерческих автомобилей в стране вырос на 3,4 процента относительно того же периода 2025 года и достиг 372,1 тысячи единиц.

Алексей Калицев пояснил, что положительная динамика стала возможна из-за нескольких причин. Прежде всего, это традиционное весеннее повышение покупательской активности, а также реализация спроса, отложенного в более ранний период. Но высокий уровень цен, невысокая покупательная способность у части россиян и сохраняющаяся настороженность потенциальных покупателей при планировании дорогостоящих приобретений по-прежнему являются ограничивающими факторами.

Ранее стало известно, что в первом квартале россияне купили 3112 подержанных электрокаров, что на 23 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Наибольшая доля сегмента принадлежит Nissan.