В Сенате США призвали поставить иранцам оружие

Грэм призвал США поставить оружие иранцам для свержения режима

Сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) призвал администрацию президента США Дональда Трампа поставить партии оружия иранскому народу, чтобы тот смог возглавить народную революцию и свергнуть свое правительство. Об этом сообщает Fox News.

«Будь я президентом Трампом и Израилем, я бы снабдил иранский народ оружием, чтобы люди могли выйти на улицы вооруженными и переломить ход событий внутри Ирана. Нам не нужны американские солдаты на земле. У нас уже есть миллионы солдат на земле в Иране. Просто у них нет оружия», — сказал он.

По его словам, иранцам необходимо передать оружие, чтобы они уничтожили режим. Он отметил, что это решение в духе Второй поправки в значительной степени помогло бы положить конец войне в Иране.

Ранее стало известно, что Трамп хочет избежать новых бомбардировок Ирана. Уточняется, что американский лидер колебался между желанием наказать Иран и предотвращением эскалации конфликта.